Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ (версия 5)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья. Я сердечно приветствую всех вас. Поздравляю вас с открытием Каспийской нефтегазовой выставки. Проведение в Азербайджане этой выставки очень знаменательное событие. Это уже 24-я проводимая в стране выставка. Это само по себе является показателем. Это показывает, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что интерес к выставке не уменьшается, а напротив, растет, отметил глава государства.

«Здесь было отмечено, что в этой выставке принимает участие около 300 компаний. Полностью уверен, что нынешняя выставка тоже будет успешной. Но, несомненно, проведение первой выставки сыграло особую роль в том, чтобы о стране узнали в мире. Потому что в то время об Азербайджане не знали, Азербайджан был молодым независимым государством. В нашей стране было достаточно много проблем, и выставка сыграла незаменимую роль в представлении миру ее нефтегазового потенциала. Я хочу выразить признательность организаторам выставки. Они сотрудничают с Азербайджаном уже 24 года, вносят большой вклад в развитие страны. Первая выставка имела особое значение для представления Азербайджана миру как страны с большим потенциалом. С того времени и по сегодняшний день Азербайджан смог построить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере очень успешное сотрудничество", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что это сотрудничество построено на основе взаимных интересов. «И государство, и инвесторы получают свою прибыль. Таким образом, в Азербайджане был создан прекрасный формат сотрудничества с иностранными инвесторами. Сегодня этот формат проявляет себя и в других сферах. Как вы знаете, сегодня основным нашим приоритетом является развитие ненефтяного сектора. Теперь мы стараемся применить накопленный в нефтяном секторе опыт, в частности опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, также в ненефтяном секторе, и смогли добиться успехов и в этой сфере», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – нефтяная страна, первая нефть была добыта в 1846 году.

«Обнаружены новые исторические документы. Некоторое время назад я дал указание о том, чтобы были вновь изучены документы, имеющиеся в различных библиотеках, музеях мира, и собрана более точная информация. На основании этой информации были выявлены новые исторические документы, которые показывают, что в 1846 году в Азербайджане, на территории Бибиэйбат в Баку из первой нефтяной скважины была добыта нефть. Чтобы отметить это знаменательное событие, мы в этом году воздвигли на данной территории памятник в связи с этой старой нефтяной скважиной, и уверен, что этот участок вызовет большой интерес и у туристов, приезжающих в Баку. Также в середине прошлого века впервые в мировом масштабе на море нефть была добыта в Азербайджане в Каспийском море. В этом смысле можно сказать, что родиной нефтедобычи на море также являются Азербайджан, Каспийское море», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что нефтяная промышленность в Азербайджане развивалась и в советский период, и вклад азербайджанских нефтяников в победу над фашизмом во II Мировой войне незаменим. «70-80 процентов топлива обеспечивались азербайджанскими нефтяниками. Без этого итоги войны могли бы быть иными», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в 1970-х годах под руководством Гейдара Алиева развитие нефтяной промышленности в Азербайджане приобрело еще больший размах. «Были реализованы многие важные проекты. Те проекты, которые и сегодня служат независимому Азербайджану. Однако, к сожалению, в период накануне обретения независимости и в первые ее годы нефтяная промышленность в Азербайджане пришла в упадок. Нефтедобыча, газодобыча резко упали, Азербайджан, можно сказать, утратил темпы динамичного развития. В то же время в результате добычи, не соответствовавшей в свое время никаким экологическим стандартам, большие территории в Баку и на Абшеронском полуострове были загрязнены нефтью.

Сейчас мы очищаем эти загрязненные места, там реализуются очень большие экологические проекты, в том числе знаменитая территория Бибиэйбата превратилась сегодня в экологичное пространство, зеленое пространство. Вот в такой ситуации Азербайджан приблизился к независимости и, конечно же, утратил свою привлекательность для мира. Если мы добавим к этому также кризис, переживаемый в первые годы независимости – неразбериху, хаос, анархию, незаконные вооруженные соединения, гражданскую войну, армянскую оккупацию, то, конечно же, все эти факторы превратили Азербайджан в очень рискованную, опасную для зарубежных инвесторов страну. В этих условиях наш единственный путь развития состоял в привлечении зарубежных инвесторов, и, по счастью, в 1993 году азербайджанский народ, еще раз проявив свою мудрость, пригласил во власть великого лидера Гейдара Алиева, избрал его на пост Президента и после этого Азербайджан вступил на путь развития», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, начиная с 1993 года, в Азербайджане были предприняты очень важные шаги в направлении стабильности, в течение нескольких лет была полностью восстановлена стабильность и Азербайджан начал занимать свое достойное место в мире.

«Однако в то время экономика, можно сказать, была разрушена, инфляция составляла более тысячи процентов, промышленное производство практически было разрушено и для развития с экономической точки зрения больших перспектив не было. И понятно, что страна, не имеющая экономики, никогда не сможет достичь реальной независимости. Сегодня наша независимость измеряется не только государственными атрибутами. У нас есть независимая внешняя и внутренняя политика, есть сильная экономика, финансовые ресурсы. Мы живем за свой счет, и поэтому как независимая страна можем выступать со всех трибун, можем защищать свою позицию", - сказал глава государства.

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