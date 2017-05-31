Президент Ильхам Алиев: Единственным новым источником энергии для стран Европы является Азербайджан

31 мая 2017 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Единственным новым источником энергии для стран Европы является Азербайджан.

Об этом в частности сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

Глава государства отметил, что вопросы энергетической безопасности - это вопросы национальной безопасности стран, и Азербайджан играет важную роль в этой сфере и в регионе, и в Европе.

«Шаги, предпринимаемые нами в направлении энергетической диверсификации, приносят свои плоды, что тоже очень важно. Преимущество реализуемых Азербайджаном проектов в том, что у нас и маршруты диверсифицированные, и источники. Потому что сегодня основной рынок для нас – европейский рынок, и новые источники имеют большое значение также для Европы. Конечно, важны и маршруты. Но говоря об энергетической безопасности и энергетической диверсификации, в первую очередь, имеются в виду новые источники», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что единственным новым источником для стран Европы является Азербайджан.

«Потому что остальные источники уже долгие годы подпитывают Европу природным газом. Единственный новый источник – Азербайджан, большой и близко расположенный источник. Самое главное, что у азербайджанского государства есть сильная политическая воля, есть финансовые ресурсы, чтобы совместно с партнерами реализовать «Южный газовый коридор». Должен отметить и то, что если бы азербайджанское государство не инвестировало в реализацию этих четырех проектов, то, уверен, что не инвестировал бы ни один инвестор. Потому что различные проекты по выводу азербайджанского газа в Европу как минимум 10 лет были темой обсуждений. Эти обсуждения были безрезультатны потому, что никто не предпринимал первого шага для инвестирования. Все ждали, что кто-то предпримет этот шаг. Когда мы увидели, что эти обсуждения из года в год не приводят ни к каким результатам, то тогда, в 2012 году, подписали с турецкой стороной проект TANAP. После этого был дан старт проекту «Шах Дениз-2», затем был выбран проект TAP, и мы уже приступили к работе. Азербайджан проявляет здесь политическую волю, а также вносит экономический, финансовый вклад, чтобы проект «Южный газовый коридор» был реализован. Этот проект имеет для нас историческое значение. Потому что «Южный газовый коридор» укрепит наше долгосрочное развитие, принесет нам дополнительный большой доход», - сказал Президент Азербайджана.

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