Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ (версия 6)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья. Я сердечно приветствую всех вас. Поздравляю вас с открытием Каспийской нефтегазовой выставки. Проведение в Азербайджане этой выставки очень знаменательное событие. Это уже 24-я проводимая в стране выставка. Это само по себе является показателем. Это показывает, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что интерес к выставке не уменьшается, а напротив, растет, отметил глава государства.

«Здесь было отмечено, что в этой выставке принимает участие около 300 компаний. Полностью уверен, что нынешняя выставка тоже будет успешной. Но, несомненно, проведение первой выставки сыграло особую роль в том, чтобы о стране узнали в мире. Потому что в то время об Азербайджане не знали, Азербайджан был молодым независимым государством. В нашей стране было достаточно много проблем, и выставка сыграла незаменимую роль в представлении миру ее нефтегазового потенциала. Я хочу выразить признательность организаторам выставки. Они сотрудничают с Азербайджаном уже 24 года, вносят большой вклад в развитие страны. Первая выставка имела особое значение для представления Азербайджана миру как страны с большим потенциалом. С того времени и по сегодняшний день Азербайджан смог построить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере очень успешное сотрудничество", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что это сотрудничество построено на основе взаимных интересов. «И государство, и инвесторы получают свою прибыль. Таким образом, в Азербайджане был создан прекрасный формат сотрудничества с иностранными инвесторами. Сегодня этот формат проявляет себя и в других сферах. Как вы знаете, сегодня основным нашим приоритетом является развитие ненефтяного сектора. Теперь мы стараемся применить накопленный в нефтяном секторе опыт, в частности опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, также в ненефтяном секторе, и смогли добиться успехов и в этой сфере», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – нефтяная страна, первая нефть была добыта в 1846 году.

«Обнаружены новые исторические документы. Некоторое время назад я дал указание о том, чтобы были вновь изучены документы, имеющиеся в различных библиотеках, музеях мира, и собрана более точная информация. На основании этой информации были выявлены новые исторические документы, которые показывают, что в 1846 году в Азербайджане, на территории Бибиэйбат в Баку из первой нефтяной скважины была добыта нефть. Чтобы отметить это знаменательное событие, мы в этом году воздвигли на данной территории памятник в связи с этой старой нефтяной скважиной, и уверен, что этот участок вызовет большой интерес и у туристов, приезжающих в Баку. Также в середине прошлого века впервые в мировом масштабе на море нефть была добыта в Азербайджане в Каспийском море. В этом смысле можно сказать, что родиной нефтедобычи на море также являются Азербайджан, Каспийское море», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что нефтяная промышленность в Азербайджане развивалась и в советский период, и вклад азербайджанских нефтяников в победу над фашизмом во Второй мировой войне незаменим. «70-80 процентов топлива обеспечивались азербайджанскими нефтяниками. Без этого итоги войны могли бы быть иными», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в 1970-х годах под руководством Гейдара Алиева развитие нефтяной промышленности в Азербайджане приобрело еще больший размах. «Были реализованы многие важные проекты. Те проекты, которые и сегодня служат независимому Азербайджану. Однако, к сожалению, в период накануне обретения независимости и в первые ее годы нефтяная промышленность в Азербайджане пришла в упадок. Нефтедобыча, газодобыча резко упали, Азербайджан, можно сказать, утратил темпы динамичного развития. В то же время в результате добычи, не соответствовавшей в свое время никаким экологическим стандартам, большие территории в Баку и на Абшеронском полуострове были загрязнены нефтью.

Сейчас мы очищаем эти загрязненные места, там реализуются очень большие экологические проекты, в том числе знаменитая территория Бибиэйбата превратилась сегодня в экологичное пространство, зеленое пространство. Вот в такой ситуации Азербайджан приблизился к независимости и, конечно же, утратил свою привлекательность для мира. Если мы добавим к этому также кризис, переживаемый в первые годы независимости – неразбериху, хаос, анархию, незаконные вооруженные соединения, гражданскую войну, армянскую оккупацию, то, конечно же, все эти факторы превратили Азербайджан в очень рискованную, опасную для зарубежных инвесторов страну. В этих условиях наш единственный путь развития состоял в привлечении зарубежных инвесторов, и, по счастью, в 1993 году азербайджанский народ, еще раз проявив свою мудрость, пригласил во власть великого лидера Гейдара Алиева, избрал его на пост Президента, и после этого Азербайджан вступил на путь развития», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, начиная с 1993 года, в Азербайджане были предприняты очень важные шаги в направлении стабильности, в течение нескольких лет была полностью восстановлена стабильность, и Азербайджан начал занимать свое достойное место в мире.

«Однако в то время экономика, можно сказать, была разрушена, инфляция составляла более тысячи процентов, промышленное производство практически было разрушено, и для развития с экономической точки зрения больших перспектив не было. И понятно, что страна, не имеющая экономики, никогда не сможет достичь реальной независимости. Сегодня наша независимость измеряется не только государственными атрибутами. У нас есть независимая внешняя и внутренняя политика, есть сильная экономика, финансовые ресурсы. Мы живем за свой счет, и поэтому как независимая страна можем выступать со всех трибун, можем защищать свою позицию. В то время же Азербайджан в определенной степени был в зависимом положении. Денег не было, казна была пуста, экономика была парализована. И тогда перед нашими глазами еще раз оживает то, в какой степени была важна нефтяная стратегия Гейдара Алиева. Потому что тогда, с подписанием «Контракта века» ситуация полностью изменилась, и Азербайджан смог привлечь крупные иностранные инвестиции», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что подписанный в 1994 году «Контракт века» является историческим проектом.

«Если бы тогда не был бы подписан «Контракт века», то не были бы вложены инвестиции в нефтегазовую сферу в Азербайджане. Не было бы вложено никаких инвестиций в месторождение «Шах Дениз». Если бы не были построены нефтегазовые трубопроводы, то сегодня не мог бы быть реализован «Южный газовый коридор». Никто бы не вложил средств в транспортные проекты, в реализуемый сегодня проект транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. И это, если учесть, что Азербайджан вложил в этот проект около одного миллиарда долларов. Если бы у нас не было денег, то, конечно же, никто не инвестировал бы в этот проект. Поэтому «Контракт века» занимает исключительное место в развитии азербайджанского государства. Успешная реализация этого контракта позволила нам направить полученные от нефти средства в человеческий капитал, ненефтяной сектор, инфраструктурные проекты, и развивать нашу страну. Сегодняшний Азербайджан, наши регионы, цветущие города и один из самых красивых городов мира - город Баку, являются наглядным примером проделанной нами работы. Проделанная работа налицо. Мы смогли осуществить всю эту работу в результате продуманной политики. Конечно же, усиливая наш экономический потенциал, мы смогли в значительной степени вывести страну вперед», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства коснулся также продления срока контракта по «Азери-Чираг-Гюнешли».

«Надеюсь, что в ближайшем будущем мы придем к согласию с иностранными инвесторами о продлении этого проекта. Потому что месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли» имеет очень большой потенциал, недобытой нефти еще достаточно много. Поэтому сейчас мы находимся на последнем этапе переговоров с зарубежными партнерами, чтобы сохранить долгосрочный, устойчивый уровень добычи», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вкладываемые в Азербайджан инвестиции в прозрачной форме сохраняются, защищаются в Азербайджане.

«По линии Государственного нефтяного фонда предусматривается реализация самых важных для нашей страны проектов. Первый из них - решение проблем вынужденных переселенцев. За последние годы для вынужденных переселенцев было построено около 100 поселков - именно за счет средств Нефтяного фонда. И эти средства, конечно же, формируются из доходов от нефтяных операций. Сегодня мы, можно сказать, смогли представить себя в мире как современная, динамично развивающаяся страна», - сказал Президент Азербайджана.

«Говоря о значении выставки, мы обязательно должны отметить проект «Шах Дениз». Потому что, возможно, многие забыли, что контракт по проекту «Шах Дениз» был подписан в 1996 году именно во время нефтегазовой выставки. В то время Азербайджан был известен только как нефтяная страна. Реализация проекта «Шах Дениз» превратила Азербайджан в страну, добывающую, экспортирующую и нефть, и газ. Сегодня мы не можем представить региональное сотрудничество без проекта «Шах Дениз». Потому что проект «Шах Дениз» - это проект, решающий именно вопросы энергетической безопасности. Сегодня вопросы энергетической безопасности являются вопросами национальной безопасности стран. Все зависит от энергетики. Природный газ является самым дешевым - конечно, если не учитывать возобновляемую энергию – экологически самым чистым источником энергии. И экономическое развитие развитых стран непосредственно связано с источниками энергии. К счастью, у Азербайджана достаточно большие запасы и нефти, и газа. Доказанные запасы газа страны составляют 2,6 триллиона кубометров. Таким образом, полностью обеспечивая свою энергетическую безопасность, Азербайджан играет свою роль и в решении вопросов энергетической безопасности дружественных стран, стран-партнеров. Разработка месторождения «Шах Дениз» продолжается уже несколько лет. Одновременно за эти годы мы смогли создать диверсифицированную нефтегазотранспортную сеть. Здесь, конечно же, особое место занимают нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в эксплуатации уже 10 лет. Все это исторические проекты. Если бы их не было, если бы в эти проекты не вкладывались инвестиции, то мы никуда не смогли бы экспортировать свои энергетические ресурсы. Потому что мы живем на замкнутой территории, у нас нет выхода к океанам, открытым морям.В этих условиях наши энергетические ресурсы выводятся на зарубежные рынки с помощью нефте- и газопроводов. И здесь недостаточно только экономической стороны, здесь обязательно должно быть региональное сотрудничество. Мы вместе с партнерами создали и укрепляем это сотрудничество», - сказал глава государства.

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