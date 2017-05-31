Внешние силы не могут повлиять на формат Азербайджан-Россия-Иран – МИД России

31 мая 2017 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения России с Азербайджаном и Ираном самоценны и не подвергаются влиянию извне, сказала на брифинге в среду представитель МИД России Мария Захарова. Так Захарова прокомментировала вопрос о формате сотрудничества Азербайджан-Иран-Россия.

По словам Захаровой, любое негативное или позитивное влияние извне вряд ли сможет, или должно влиять на отношения России с каждой из двух стран.

Ранее, в марте, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в наращивании сотрудничества в рамках трехстороннего формата Россия-Иран-Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи в Баку 8 августа 2016 года.

В совместной декларации лидеры трех стран подтвердили намерение развивать трёхстороннее сотрудничество. В декларации затронуты такие сферы взаимодействия, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспийском море, развитие связей в энергетике, на транспорте и других сферах.

Кроме того, Путин, Рухани и Алиев договорились создать рабочие группы по направлениям, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Новости по теме
Путин снял ограничения на найм турецких работников
Турция 13:32
Али Лариджани переизбран спикером парламента Ирана
Иран 12:39
При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана
Иран 11:53
AIIB готов сотрудничать с частным сектором в Азербайджане
Бизнес 08:00
Азербайджан занял 67-е место в рейтинге развития нанотехнологий
IT 30 мая 22:02
ОБСЕ никого не винит в закрытии офиса в Ереване - генсек
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 15:35
Россия уничтожила почти 99% химоружия
Россия 30 мая 13:42
В Иране открыто новое нефтяное месторождение
Экономика 30 мая 13:27
В библиотеку Конгресса США передана книга о кулинарном искусстве Азербайджана
Общество 30 мая 11:05
Россельхознадзор пресек ввоз почти 40 тонн зараженного картофеля из Азербайджана
Экономика 30 мая 09:43
В Азербайджане ужесточат наказание за незаконные аборты
Общество 30 мая 09:28
Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики
Бизнес 30 мая 08:00
В Молдавии пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата
Европа 29 мая 20:58
Российские и японские физики впервые в мире синтезировали квантовый металл
В мире 29 мая 16:37
Иран запустит первый эксплуатационный спутник в следующем году
Иран 29 мая 13:07
Назначен посол Туркменистана в Словении
Туркменистан 29 мая 08:39
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Россия 28 мая 13:43