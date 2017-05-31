В Азербайджане принят закон о правилах этического поведения членов муниципалитетов

31 мая 2017 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нарушение правил этического поведения будет служить основанием для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности.

Это предусматривает законопроект "О правилах этического поведения членов муниципалитетов", который был вынесен на обсуждение в среду на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Законопроект "О правилах этического поведения членов муниципалитетов" состоит из трех глав и 27 статей. Указанный закон устанавливает правила этического поведения членов муниципалитетов, принципы и правовые механизмы их соблюдения.

Согласно законопроекту, нарушение правил этического поведения будет служить основанием для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности. Жалобы от юридического или физического лица, либо другие поступившие сведения о нарушении членом муниципалитета положений закона, а также публикация в СМИ аналогичной информации могут стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

Если в ходе дисциплинарного производства в допущенном членом муниципалитета правонарушении будут выявлены признаки состава преступления, об этом должно быть сообщено в органы уголовного преследования.

В качестве одной из мер дисциплинарной ответственности за нарушение правил этического поведения могут быть избраны предупреждение или выговор.

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться личность члена муниципалитета, его авторитет в коллективе, уровень профессионализма, характер совершенного правонарушения. Мера дисциплинарной ответственности к нарушившему правила этического поведения члену муниципалитета применяется в течение 30 дней с момента обнаружения нарушения.

Законопроект был поставлен на голосование и принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное увольнение женщины
Общество 30 мая 15:39
Азербайджан и Латвия обсудят двусторонние отношения
Политика 27 мая 13:49
В Азербайджане может быть ужесточен штраф за умышленное причинение легкого вреда здоровью
Общество 25 мая 16:48
В Азербайджане могут быть внесены изменения в закон «Об охране здоровья населения»
Общество 25 мая 16:36
В Азербайджане в первом чтении принят законопроект о правилах этического поведения депутатов парламента
Политика 2 мая 17:31
Азербайджанские депутаты осудили решение ПАСЕ по Турции
Политика 2 мая 16:37
В Азербайджане разрешен ввоз в страну роговицы глаза
Общество 25 апреля 15:00
В Азербайджане могут смягчить запрет на деятельность граждан, получивших религиозное образование за рубежом
Общество 24 апреля 16:08
Европарламент намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном
Политика 12 апреля 15:45
В Азербайджане вносят изменения в закон о муниципальных налогах и платежах
Бизнес 11 апреля 16:26
В Азербайджане внедрены новые инструменты поддержки банков с недостаточным капиталом
Бизнес 7 апреля 17:44
В Азербайджане полученные преступным путем активы будут заморожены без предупреждения
Политика 5 апреля 17:22
В Азербайджане ограничат рекламу на зарубежных каналах
Общество 5 апреля 16:46
В Азербайджане будет усилена защита лиц, предоставивших информацию о коррупционных правонарушениях
Общество 4 апреля 17:00
В Азербайджане будут ограничены права дочерних организаций
Бизнес 30 марта 17:42
Полномочия минздрава Азербайджана могут быть расширены
Общество 30 марта 16:23
В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах»
Политика 30 марта 16:06
В Азербайджане роговая оболочка глаза может быть внесена в специальный перечень
Общество 30 марта 15:48