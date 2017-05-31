Президент Азербайджана: Перед нами нет никаких преград, и отрадно, что мы продолжаем сотрудничество с новой администрацией США (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Робин Данниган за участие в ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017". Глава государства попросил также передать признательность Президенту США Дональду Трампу за теплые слова в приветственном письме к участникам выставки.

Глава государства отметил, что продолжение поддержки, оказываемой правительством США глобальным проектам, реализуемым Азербайджаном, имеет большое значение. Отметив, что сотрудничество в этой сфере имеет хорошую историю, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что американское правительство всегда оказывало сильную поддержку проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан», и реализуемым после него начинаниям, в том числе, проекту «Южный газовый коридор». Поэтому, слова Президента США, высказанные в приветственном письме к участникам сегодняшней выставки, еще раз подтверждают, что новая американская администрация привержена этому проекту. «Мы высоко это ценим. Считаю, что озвученные в этом письме мысли являются еще одним показателем поддержки и дружественных отношений, оказываемых Азербайджану», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что такая поддержка крайне важна в период реализации такого исторического проекта как «Южный газовый коридор», а также всех остальных энергетических проектов в Азербайджане. В этой связи, визит Робин Данниган в Азербайджан создаст хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних отношений, рассмотрения вопросов сотрудничества по «Южному газовому коридору», в энергетической и в других сферах. «Азербайджан открывает новую страницу в развитии нефтяной и газовой промышленности: готова вся необходимая инфраструктура, трубопроводы, профессиональные составы. Таким образом, перед нами нет никаких преград, и отрадно, что мы продолжаем хорошее сотрудничество в энергетической сфере с новой администрацией США и во многих других сферах, как говорится в письме Президента Трампа», - отметил глава государства.

Выразив признательность за теплые слова, заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган сказала: «Мы признательны за личную поддержку, оказываемую Вами нашему сотрудничеству в энергетической сфере, а также делу Азербайджана по укреплению энергетической безопасности в регионе. Как Вы отметили, письмо, направленное Президентом США Дональдом Трампом, является показателем продолжения оказания поддержки новой администрацией под руководством президента США. Вы абсолютно правы. Мнения, озвученные в этом письме, а также в письме государственного секретаря Рекса Тиллерсона, направленное третьему заседанию министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», а также мое участие в этой выставке наглядно демонстрируют приверженность общей работе по реализации «Южного газового коридора», продолжению сотрудничества не только в энергетической, но и в других сферах».

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по различным сферам двусторонних отношений.