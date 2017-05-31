БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял группу участников проводимого в Баку субрегионального семинара по данным и статистике Целей устойчивого развития для официальных статистиков высокого уровня и 57-го заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества независимых государств.
Президент Ильхам Алиев принял группу участников субрегионального семинара статистиков и заседания Совета руководителей статистических служб стран СНГ
31 мая 2017 15:54 (UTC+04:00)