Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судов «Джабраил» и «Губадлы» (ФОТО)

31 мая 2017 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых судов обеспечения «Джабраил» и «Губадлы» флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о назначении, технических показателях судов обеспечения «Джабраил» и «Губадлы».

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.

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