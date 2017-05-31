Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судов «Джабраил» и «Губадлы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых судов обеспечения «Джабраил» и «Губадлы» флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о назначении, технических показателях судов обеспечения «Джабраил» и «Губадлы».

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.