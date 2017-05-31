Послания Трампа свидетельствуют о доброжелательном отношении официального Вашингтона к Азербайджану - депутат

31 мая 2017 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Послания, направленные Президентом США Дональдом Трампом Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 мая - Днем Республики и ХХIV Международной выставкой и конференцией "Нефть и газ Каспия-2017", имеют большое политическое значение, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, это событие является очередным примером того, что Вашингтон придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

"Подобное отношение показывает, что США высоко ценят роль и позицию Азербайджана на Южном Кавказе. Соединенные Штаты ценят Азербайджан как страну, обладающую богатыми энергетическими ресурсами. В то же время администрация Белого дома понимает, какую важную роль играет Азербайджан в обеспечении энергетической безопасности Европы. Из посланий президента США можно сделать вывод о том, что Трамп ценит Азербайджан как безопасную, динамично развивающуюся страну", - сказал Насиров.

Депутат сказал, что в период правления Барака Обамы Южно-кавказский регион остался в стороне от международной политики.

"Однако после того, как к власти пришел Дональд Трамп, во внешней политике США наблюдаются иные подходы. Послания Трампа Президенту Азербайджана говорят о большом потенциале развития отношений между США и Азербайджаном. Они также могут быть расценены как доброжелательное отношение официального Вашингтона к Азербайджану. Также можно охарактеризовать это событие как то, что Дональду Трампу нравится независимая внешняя политика Президента Азербайджана и он ее поддерживает", - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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