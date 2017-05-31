Послания Tрампа отражают развитие отношений между Азербайджаном и США - депутат

31 мая 2017 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда сотрудничал с Соединенными Штатами Америки в экономической, политической и других сферах, а также вел совместную борьбу с терроризмом. Об этом Trend в среду сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов, комментируя послания президента США Дональда Трампа, направленные Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 мая - Днем Республики и ХХIV Международной выставкой и конференцией "Нефть и газ Каспия-2017".

Новрузов сказал, что Азербайджан – независимое государство, проводит независимую политику и строит взаимоотношения со всеми государствами.

«Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к начатым США антитеррористическим операциям, и сегодня азербайджанская армия принимает участие в миротворческом процессе в Афганистане. А до этого она принимала участие в этом процессе в Ираке, Косово. То есть Азербайджан всесторонне вносит свой вклад в этот процесс» , - сказал депутат.

Депутат с сожалением добавил, что определенные лица, организации и заинтересованные группы, в частности армянское лобби, и финансирующие их организации пытались нанести ущерб отношениям Азербайджана как с США, так и с другими странами.

«Различные организации, в том числе Freedom House, Human Rights Watch, «Репортеры без границ», распространяли необоснованные заявления от имени США и других стран, пытались провести слушания. Послания же президента США Дональда Tрампа говорят о развитии отношений между Азербайджаном и США. С этой точки зрения я высоко оцениваю эти послания и считаю, что наши отношения будут продолжаться и в дальнейшем», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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