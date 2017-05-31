Президент Ильхам Алиев принял группу участников субрегионального семинара статистиков и заседания Совета руководителей статистических служб стран СНГ (версия 2)

31 мая 2017 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял группу участников проводимого в Баку субрегионального семинара по данным и статистике Целей устойчивого развития для официальных статистиков высокого уровня и 57-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества независимых государств.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение проведением в Азербайджане такого крупного международного мероприятия, охватывающего как Азиатско-Тихоокеанский регион, так и пространство СНГ. Отметив, что статистические службы занимаются очень важными вопросами, глава государства сказал, что без правильных статистических данных, полного анализа ситуации невозможно добиться развития и точного планирования и перспектив в различных сферах, в том числе в социально-экономической, демографической и любой другой сфере.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане развитию статистической службы и поднятию этой службы на уровень служб самых развитых стран мира уделяется большое внимание. В то же время Азербайджану интересен опыт стран, переживающих политический и социально-экономический переходный период.

Пожелав успехов работе мероприятия, глава государства выразил уверенность в том, что обсуждения и обмен мнениями, которые пройдут в ходе заседания, будут эффективными и поспособствуют укреплению сотрудничества.

Директор Института статистики ООН по странам Азии и Тихого океана Ашиш Кумар выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию заседания в Баку на высоком уровне, а также за постоянную поддержку, оказываемую делу статистики в Азербайджане.

Отметив, что в рамках заседания первоначально на обсуждение были вынесены Цели устойчивого развития и показатели, Ашиши Кумар сказал, что также был проведен обмен мнениями вокруг достигнутых странами успехов. Подчеркнув, что Институт статистики ООН по странам Азии и Тихого океана охватывает широкое пространство и входящие сюда страны обладают богатым международным опытом, Ашиши Кумар сказал, что руководимая им организация всегда готова оказать странам необходимую помощь в этой сфере.

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