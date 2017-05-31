Великобритания остается крупнейшим инвестором в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Великобритания остается крупнейшим инвестором в Азербайджане, сказала в среду в Баку посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

По ее словам, сегодня в Азербайджане в различных направлениях работает более 400 британских компаний. "Азербайджан остается приоритетом для нас по всем вопросам, начиная с туризма и заканчивая вопросами безопасности", - сказала посол.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Великобританией в январе-апреле составил почти 82,67 миллиона долларов, из которых 80,38 миллиона долларов пришлись на импорт британской продукции.