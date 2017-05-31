Азербайджан - ценный партнер США - посол

31 мая 2017 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - ценный партнер США, сказал в среду в Баку посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Уже 25 лет, как США и Азербайджан установили двусторонние отношения, также ровно 25 лет, как Азербайджан вернулся на глобальную арену. Мы совместно работаем над процветанием, а также совместно боремся с терроризмом", - сказал посол.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-апреле составил почти 97,53 миллиона долларов, из которых 95,98 миллиона долларов пришлись на импорт американской продукции.

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