Инициированный IDEA проект "Экоскаут" успешно продолжается (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начатый по инициативе Общественного объединения IDEA и вызвавший большой интерес молодежи проект «Экоскаут» успешно продолжается.

Как сообщили Trend в среду в IDEA, 16 мая в Ресурсном центре организации была проведена встреча экоскаутов IDEA, число которых за короткое время достигло 70, с новыми членами.

Проект стартовал 27 марта. Цель проекта – привлечь молодежь к охране природы, поддержать ее в деле правильного и экономного использования даров природы, побудить более глубоко изучать и сохранять живой мир, пропагандировать среди молодежи полезную экологическую работу в обществе.

Проект IDEA «Экоскаут» поможет молодежи понять экологические проблемы, создающие угрозу для планеты, а также позволит участвовать в общественном движении и стать его лидером, привлекая к решению этих проблем других.

В ходе встречи представителям молодежи, желающим стать экоскаутами IDEA, была предоставлена подробная информация о сути проекта, обязанностях экоскаутов, принципах их деятельности, ежедневных правилах экоскаутинга, путях вступления в клуб экоскаутов, путях получения членской карты и карты высокого статуса, механизме набора баллов.

Отметим, что представителям молодежи, обратившимся для вступления в клуб, были выданы членская карта и кепка, ранец, нагрудный значок, специально изготовленные IDEA. Новые члены будут иметь статус «Молодой эколог», и по мере того, как они будут заниматься полезными для окружающей среды работами и набирать баллы, получат возможность повысить свой статус. Набравшие достаточное количество баллов экоскауты будут считаться достигшими самого высокого этапа и им будут вручены ценные подарки со стороны IDEA.

В заключение встречи представители молодежи вместе с добровольно обратившимися для присоединения к проекту IDEA «Экоскаут» новыми членами принесли клятву экоскаута.

С более подробной информацией о проекте IDEA “Экоскаут», а также о регистрации, правилах членства, накоплении баллов и т.д. можно ознакомиться на сайте: http://www.ideacampaign.org/ecoscout/ и по тел: 012 497 63 16.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)