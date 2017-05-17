К системе ASAN Viza подключилось 93 государства

БАКУ /Trend/ - Список стран, граждане которых смогут приехать в Азербайджан посредством системы ASAN Viza, пополнился еще 12-ю государствами – Багамские острова, Барбадос, Боливия, Эквадор, Гондурас, Мальдивские острова, острова Маврикия, Парагвай, Перу, Сейшельские острова, Ямайка, Колумбия, говорится в сообщении Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, распространенном в среду.

Таким образом, если в начале работы число стран, гражданам которых посредством портала ASAN Viza выдавались электронные визы, достигало 81, то сегодня эта цифра увеличилась до 93.

Иностранцы и лица без гражданства смогут получать электронные визы посредством системы ASAN Viza в три шага (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение трех рабочих дней.

Электронная виза - документ на один въезд, определяющий срок пребывания в стране до 30 дней.

Электронные визы оформляются только для граждан страны, утвержденной МИД Азербайджана, и для лиц без гражданства, постоянно проживающих в этой стране.

Также система ASAN Viza предлагает выдачу групповых виз иностранным гражданам. Групповые обращения предусмотрены минимум на двух, максимум на десять человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)