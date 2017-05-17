Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 20-25, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Вечером в некоторых западных районах ожидаются грозовые дожди. Ветер восточный.

Ночью - 12-17, днем - 25-30, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)