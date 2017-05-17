Баку-2017: Азербайджанский боксер завоевал "бронзу" Исламиады

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях по боксу, проводимых в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017, стартовали полуфинальные бои, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в среду.

В полуфинале первым на ринг вышел азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг).

Соперником 20-летнего азербайджанского боксера был узбекский спортсмен Абдулхай Шарахматов.

Легко победив Тауфика Качфи в четвертьфинале, Тайфур Алиев в этот раз не смог повторить свой успех, и проиграл узбекскому боксеру со счетом 0:5. В результате Тайфур Алиев выбыл из Исламиады с бронзовой медалью

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)