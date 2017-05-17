Баку-2017: Три азербайджанских теннисиста пробились в следующий финал

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжается турнир по настольному теннису.

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин представитель Азербайджана Ю Шин Ханг одержал победу над теннисистом из ОАЭ Салах Алдин Албалуши (4:0), и вышел в 1/8 финала.

В индивидуальных выступлениях женщин представитель от Азербайджана Миао Ванг победила палестинскую теннисистку Ахд Менавидан и вышла в четвертьфинала.

Другая наша теннисистка Жинг Нинг оказалась сильнее своей соперницы Аминат Сиура Шарифи (Мальдивские острова). Обыграв ее со счетом 4:0, она завоевала путевку в четвертьфинал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)