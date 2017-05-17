Баку-2017: Азербайджанский боксер Теймур Мамедов в финале

17 мая 2017 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский боксер пополнил список финалистов IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Теймур Мамедов, выступающий в весовой категории 91 кг, встретился в полуфинале с сирийцем Элдином Гоуссун.

Азербайджанский боксер оказался сильнее своего соперника и сумел пробиться в финал со счетом 4:1.

В завтрашнем финале он встретится с турком с Бураком Акшином.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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