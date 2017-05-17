Тхэквондистка Эриш Япрак: Горжусь тем, что участвую в Исламиаде как представитель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Горжусь тем, что участвую в IV Играх исламской солидарности Баку-2017 как представитель Азербайджана.

Об этом в среду журналистам сказала азербайджанская тхэквондистка Эриш Япрак, выигравшая «золото» Исламиады.

Тхэквондистка сказала, что в Азербайджане уделяется большое внимание и проявляется забота о спорте.

«Я очень люблю Азербайджан. Несмотря на то, что в этих Играх представлена и Турция, я принимала участие в соревнованиях как представительница Азербайджана. В финальном поединке я встретилась с представительницей Турции и одержала победу. Несмотря на то, что мои соперницы были очень сильны, вера в себя помогла мне одержать победу. Я буду представлять Азербайджан на международных соревнованиях и в дальнейшем», - сказала Япрак.

Япрак отметила, что IV Игры исламской солидарности в Азербайджане организованы на высоком уровне и спортсменам уделяется особое внимание.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)