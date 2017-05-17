Шахдаг входит в список самых популярных горных курортов в СНГ

17 мая 2017 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные для активного отдыха летом 2017 года горные курорты СНГ.

Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.

Среди самых популярных горных курортов государств СНГ агентство выделило курорты в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане.

Наиболее популярными у российских туристов горными курортами стран СНГ для активного отдыха являются Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия).

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

По данным ТурСтат, активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.

Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее 70 долларов в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более 100 долларов в сутки). В Шахдаге отдых обходится в 90 долларов за сутки.

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