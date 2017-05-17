Баку-2017: Еще один азербайджанский боксер в финале Исламиады

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности определились финалисты соревнований по боксу в весовой категории до 60 килограммов.

Как сообщает в среду Федерация бокса Азербайджана, в этой категории страну будет представлять Джавид Челябиев. В полуфинальном поединке Челябиев одержал победу над соперником их Казахстана Султаном Заурбеком со счетом 4:1.

Азербайджанский боксер, являющийся чемпионом мира, в финале будет бороться за "золото" с представителем Ирака Аммаром Карбалаи.

Отметим, что помимо Челябиева в финал от Азербайджана вышли также Кямран Шахсуварлы (до 75 кг) и Теймур Мамедов (до 91 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)