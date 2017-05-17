Азербайджанский тхэквондист Харчегани вышел в финал Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Харчегани (до 80 кг) в среду вышел в финал соревнований на IV Играх исламской солидарности.

Харчегани, бронзовый медалист Олимпиады в Рио, в полуфинале встретился с иранским спортсменом Алирезой Дарвишпуром. Представитель Азербайджана одержал уверенную победу над соперником со счетом 24:4.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)