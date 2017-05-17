Легкоатлеты пополнили копилку сборной Азербайджана еще двумя медалями Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев в среду завоевал золотую медаль на соревнованиях по тройному прыжку в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Другому представителю Азербайджана Алексису Копелло досталось "серебро". Третье место занял сириец Мигель Ассен Ван.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)