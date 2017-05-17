В финале соревнований по боксу на Исламиаде Баку-2017 Азербайджан будут представлять шесть боксеров

17 мая 2017 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 в среду завершились полуфинальные встречи соревнований по боксу.

Как сообщает в среду Федерация бокса Азербайджана, последним из азербайджанских боксеров, вышедших в финал Исламиады, стал Магомедрасул Меджидов, выступающий в категории 91+ кг. В полуфинале двукратный чемпион мира Меджидов одержал уверенную победу со счетом 4:0 над иорданцем Хуссейном Иашаишем.

В финале азербайджанский боксер встретится с представителем Сирии Манафом Асаадом.

Таким образов в финале соревнований, который состоится завтра, Азербайджан будут представлять Джавид Челябиев (до 60 кг), Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг), Камран Шахсуварлы (до 75 кг), Рауф Рагимов (до 81 кг) Теймур Мамедов (до 91 кг) и Магомедрасул Меджидов (91+ кг)

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)

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