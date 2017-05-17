Еще два азербайджанских боксера вышли в финал Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские боксеры Рауф Рагимов (до 81 кг) и Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг) вышли в финал соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает в среду федерация бокса Азербайджана, Рауф Рагимов в финале, который состоится 18 мая, встретится с представителем Туркменистана Арсланбеком Ачиловым, а Тамерлан Абдуллаев проведет бой с представителем Узбекистана Бобо-Усманом Батуровым.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.