Тхэквондист Радик Исаев завоевал для Азербайджана 50-ю золотую медаль Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев (87+ кг) выиграл "золото" на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности.

В финальном поединке олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, Европы и Первых Европейских игр Радик Исаев одержал победу над представителем Узбекистана Дмитрием Шокиным и завоевал для Азербайджана 50-ю золотую медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.