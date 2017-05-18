В Баку задержали фальшивомонетчиков (ФОТО)

18 мая 2017 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел провели очередную успешную операцию по пресечению изготовления и оборота фальшивых купюр, а также разоблачению причастных к этому лиц, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате операций, проведенных Хатаинским РУП, в качестве подозреваемых были задержаны житель Баку, ранее судимый Афган Нагиев и житель Шабранского района Сархан Мамедов. При обыске у подозреваемых были изъяты по 4 фальшивые купюры номиналом 50 манатов и номиналом 20 манатов, а также обнаружено 0,439 грамм героина. Задержанные сообщили, что фальшивые купюры были переданы им неким Вюсалом с целью перепродажи.

В продолженных сотрудниками Хатаинского РУП операциях был установлен и задержан житель поселка Ени Сураханы, ранее судимый Вюсал Джумшудов, изготовивший и передавший Нагиеву и Мамедову фальшивые купюры.

В квартире где проживал Джумшудов было обнаружено и изъято специальное оборудование для изготовления фальшивых купюр, крупная сумма фальшивых банкнот, предназначенная, по словам задержанных, на продажу, и другие важные для дела вещественные доказательства.

Задержанные признали, что фальшивые купюры изготавливались с целью реализации в торговых центрах, густонаселенных местах столицы и районов республики.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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