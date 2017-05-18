Баку- 2017: Азербайджанский спортсмен будет бороться за бронзовую медаль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец в греко-римском стиле Сабах Шариати (130 кг) продолжил борьбу в полуфинале IV Игр исламской солидарности.

Его соперником в финале был представитель Узбекистана Муминджон Абдуллаев. Азербайджанский борец утратил шанс выступать в финале, уступив узбекскому спортсмену со счетом 8:0. Следующая встреча Сабаха Шариати будет за бронзовую медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)