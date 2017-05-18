В Азербайджане завтра будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу будет преобладать облачная погода, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами будет слабый туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 21-26, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится от 764 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных местах западный ветер усилится.

Ночью 11-16, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)