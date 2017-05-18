Для меня важно было завоевать "золото" Исламиады - легкоатлет Назим Бабаев

БАКУ /Trend/ - Для меня было очень важно завоевать "золото" IV Игр исламской солидарности, сказал Trend азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев.

"Соревнования проходили очень напряжено, конкуренция была большой. Признаюсь, победа далась нелегко. Но я усиленно готовился к этим соревнованиям, для меня важно было завоевать "золото". Если бы не одержал победу, то не простил бы себе этого", - подчеркнул Бабаев.

По словам спортсмена, ему трудно передать те чувства и эмоции, которые он испытывает.

"Я очень хотел выиграть и достиг своей цели. Большое спасибо, что столько людей пришли на соревнования и поддержали меня. Спасибо всем, кто верил!", - сказал Бабаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)