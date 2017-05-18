Баку-2017: Параолимпийцы принесли Азербайджану "золото" и "серебро" Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку азербайджанские параатлеты в четверг завоевали золотую и серебряную медали.

Азербайджанский параолимпиец Нурлан Ибрагимов пробежал быстрее всех дистанцию 100 метров в категории Т11.

Второе место занял другой азербайджанский параолимпиец Эльчин Мурадов. Представитель Ирана Араш Хосрови стал третьим.

V Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)