Баку-2017: Азербайджан завоевал первую медаль Исламиады в прыжках в воду

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по прыжкам в воду.

В соревнованиях по прыжкам в воду среди мужчин азербайджанский спортсмен Дмитрий Сорокин в четверг завоевал бронзовую медаль (331,25 очка).

Представитель Ирана Муджтаба Валипур занял первое, индонезийский спортсмен Рафии Алдиансиах – второе место.

V Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)