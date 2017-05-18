У азербайджанских боксеров еще одно "серебро" Исламиады Баку-2017

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский боксер пополнил копилку медалей сборной страны "серебром" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финале соревнований по боксу в весовой категории до 81 килограмма представляющий Азербайджан Рауф Рагимов в четверг уступил туркменскому боксеру Арсланбеку Ачилову.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)