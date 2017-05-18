Золотая медалистка Исламиады Ханна Скидан раскрыла секреты успеха

БАКУ /Trend/ - Чтобы достичь побед в спорте, необходимо усиленно тренироваться, соблюдать режим, многим жертвовать, считает обладательница золотой медали в метании молота IV Игр исламской солидарности Ханна Скидан.

"Конечно, удача должна быть, но если ты не работаешь, на удачу не стоит и надеяться. Моя победа на IV Играх исламской солидарности – это результат многочасовых, изнурительных тренировок, колоссальная работа моего тренера, поддержка семьи и азербайджанских болельщиков", - сказала спортсменка.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)