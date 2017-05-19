Баку-2017: Календарь 12-го дня Исламиады

БАКУ /Trend/ - Стартует 12-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.
В атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 1500 метров, бегу с препятствиями на 400 метров, эстафета 4×100 метров, метанию копья, прыжкам в длину и высоту, у женщин – бегу на 400 и 1500 метров, эстафета 4×100 метров и метанию диска.
В 12-й день Игр продолжатся соревнования по баскетболу (3х3). Женская сборная Азербайджана встретится со сборной Мали, мужская сборная - Саудовской Аравии и Пакистана.
Сегодня также пройдут соревнования по прыжкам в воду.
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10:00 - 10:22
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Женщины - 10-м платформа – отборочный тур
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17:00 - 18:31
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Женщины - 10-м платформа – финал
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Женщины - 10-м платформа – церемония награждения
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Мужчины - 3-м трамплин синхронные прижки - финал
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Мужчины - 3-м трамплин синхронные прижки - церемония награждения
В настольном теннисе в индивидуальных соревнованиях пройдут полуфиналы и финалы среди мужчин и женщин.
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10:00 - 14:00
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Мужчины - индивидуальные 1/2 финала
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Женщины - индивидуальные 1/2 финала
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16:00 - 21:00
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Мужчины - индивидуальные - финал
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Мужчины - индивидуальные - церемония награждения
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Женщины - индивидуальные - финал
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Женщины - индивидуальные - церемония награждения
Сегодня в индивидуальных соревнованиях по теннису будут определены победители.
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10:00 - 14:00
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Мужчины – индивидуальные - полуфиналы
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Женщины – индивидуальные - полуфиналы
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16:00 - 21:00
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Мужчины – индивидуальные - финал
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Мужчины – индивидуальные - церемония награждения
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Женщины – индивидуальные - финал
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Женщины – индивидуальные - церемония награждения
В волейбольном турнире последние матчи группового этапа среди мужских команд.
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10:00 - 12:30
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Мужчины - командная групповая игра A9 (Турция - Палестина)
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12:30 - 15:00
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Мужчины - командная групповая игра A10 (Туркменистан - Пакистан)
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17:00 - 22:00
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Мужчины - командная групповая игра B9 (Катар - Марокко)
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19:30 - 22:00
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Мужчины - командная групповая игра B10 (Алжир - Саудовская Аравия)
В соревнованиях по греко-римской борьбе на татами выйдут Махир Амирасланов (57 кг), Магомед Муслимов (65 кг), Джабраил Гасанов (74 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг).
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10:00 - 13:24
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Мужчины - 57 кг
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Мужчины - 65 кг
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Мужчины - 74 кг
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Мужчины - 97 кг
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18:00 - 19:27
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Мужчины - 57 кг
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Мужчины - 65 кг
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Мужчины - 74 кг
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Мужчины - 97 кг
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.