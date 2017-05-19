Баку-2017: Азербайджанские баскетболисты одержали первые победы

19 мая 2017 01:02 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 стартовали соревнования по баскетболу 3x3.

В первый день соревнований среди женщин в группе "A" в четверг сборная Азербайджана обыграла команду из Туркменистана со счетом 16:7. Азербайджанские баскетболистки во втором матче одержали победу над сборной Алжира со счетом 20:14.

В соревнованиях среди мужчин сборная Азербайджана в группе "A" была сильнее баскетболистов из Туркменистана - 17:16. Во второй игре азербайджанские баскетболисты встретились со сборной Турции. Матч закончился победой азербайджанских спортсменов со счетом 17:10.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Новости по теме
Азербайджан по-прежнему в группе лидеров медального зачета IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)
Общество 18 мая 22:47
Азербайджанские волейболистки заняли первое место на Исламиаде Баку-2017
Общество 18 мая 21:24
Баку-2017: Еще одно "золото" Азербайджана на Исламиаде
Общество 18 мая 20:58
Баку-2017: Копилка сборной Азербайджана пополнилась еще одной "бронзой"
Общество 18 мая 20:33
Баку-2017: Азербайджанский тхэквондист вышел в финал Исламиады
Общество 18 мая 20:22
Азербайдажанский боксер Магомедрасул Меджидов завоевал "золото" Исламиады
Общество 18 мая 20:14
Баку-2017: У азербайджанского тхэквондиста "бронза" Исламиады
Общество 18 мая 20:10
Азербайджанский борец Ислам Аббасов выиграл "золото" Исламиады
Общество 18 мая 20:01
Золотая медалистка Исламиады Ханна Скидан раскрыла секреты успеха
Общество 18 мая 19:57
У азербайджанских боксеров еще одно "серебро" Исламиады Баку-2017
Общество 18 мая 19:54
Баку-2017: Азербайджанский боксер принес стране 55-ю золотую медаль Исламиады
Общество 18 мая 19:54
Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля выиграл "золото" Исламиады в Баку
Общество 18 мая 19:35
Моя цель - стать олимпийским чемпионом – победитель Исламиады Айхан Тагизаде
Общество 18 мая 19:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку (ВИДЕО) (ФОТО)
Политика 18 мая 19:22
Еще один азербайджанский боксер завоевал «серебро» Исламиады
Общество 18 мая 19:04
Очередную золотую медаль Исламиады принес Азербайджану борец Кямран Мамедов
Общество 18 мая 18:50
Для меня важно было завоевать "золото" Исламиады - легкоатлет Назим Бабаев
Общество 18 мая 18:40
Баку-2017: Азербайджан завоевал первую медаль Исламиады в прыжках в воду
Общество 18 мая 18:34