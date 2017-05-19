Сборная Азербайджана по боксу стала сильнейшей в Исламиаде

19 мая 2017 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку завершились соревнования по боксу. Звание лучшей команды, в семидневных соревнованиях завоевала сборная Азербайджана, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в пятницу.

В соревнованиях мужчин-боксеров в 10 весовых категориях сборная Азербайджана завоевала 7 медалей, пополнив копилку 3 золотыми, 3 серебряными и одной бронзовой медалью.

Наша сборная стала недосягаемой для соперников Исламиады по количеству и качеству медалей.

Следующим после наших боксеров стал Узбекистан, чья сборная заняла на Играх второе место, отстав от азербайджанской сборной на 2 медали: спортсмены из этого государства Центральной Азии поднялись на пьедестал почета пять раз, получив три золотые медали.

В медальном зачете третьим стал Казахстан. Эта команда увезет из Баку две золотых и три бронзовые медали.

Следующими двумя странами, гимн которых прозвучал на соревнованиях по боксу, стали Сирия и Туркменистан.

На Баку-2017 только спортсмены из пяти перечисленных стран пережили радость победы.

В целом, медали смогли завоевать члены 13 сборных команд.

В составе сборной Азербайджана по боксу Джавид Челябиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг), Магомедрасул Меджидов (+91 кг) заняли первое, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг) – второе, а Тайфур Алиев (56 кг) третье место.

N

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Азербайджан

3

3

1

7

2

Узбекистан

3

0

2

5

3

Казахстан

2

0

3

5

4

Сирия

1

1

2

4

5

Туркменистан

1

1

1

3

6

Ирак

0

2

0

2

7

Марокко

0

1

3

4

8-9

Египет

0

1

1

2

Турция

0

1

1

2

10

Иордания

0

0

3

3

11-13

Əlcəzair

0

0

1

1

Kamerun

0

0

1

1

İran

0

0

1

1

Cəmi

10

10

20

40

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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