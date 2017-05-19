Сборная Азербайджана по боксу стала сильнейшей в Исламиаде

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку завершились соревнования по боксу. Звание лучшей команды, в семидневных соревнованиях завоевала сборная Азербайджана, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в пятницу.
В соревнованиях мужчин-боксеров в 10 весовых категориях сборная Азербайджана завоевала 7 медалей, пополнив копилку 3 золотыми, 3 серебряными и одной бронзовой медалью.
Наша сборная стала недосягаемой для соперников Исламиады по количеству и качеству медалей.
Следующим после наших боксеров стал Узбекистан, чья сборная заняла на Играх второе место, отстав от азербайджанской сборной на 2 медали: спортсмены из этого государства Центральной Азии поднялись на пьедестал почета пять раз, получив три золотые медали.
В медальном зачете третьим стал Казахстан. Эта команда увезет из Баку две золотых и три бронзовые медали.
Следующими двумя странами, гимн которых прозвучал на соревнованиях по боксу, стали Сирия и Туркменистан.
На Баку-2017 только спортсмены из пяти перечисленных стран пережили радость победы.
В целом, медали смогли завоевать члены 13 сборных команд.
В составе сборной Азербайджана по боксу Джавид Челябиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг), Магомедрасул Меджидов (+91 кг) заняли первое, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг) – второе, а Тайфур Алиев (56 кг) третье место.
|
N
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Итого
|
1
|
Азербайджан
|
3
|
3
|
1
|
7
|
2
|
Узбекистан
|
3
|
0
|
2
|
5
|
3
|
Казахстан
|
2
|
0
|
3
|
5
|
4
|
Сирия
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
Туркменистан
|
1
|
1
|
1
|
3
|
6
|
Ирак
|
0
|
2
|
0
|
2
|
7
|
Марокко
|
0
|
1
|
3
|
4
|
8-9
|
Египет
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Турция
|
0
|
1
|
1
|
2
|
10
|
Иордания
|
0
|
0
|
3
|
3
|
11-13
|
Əlcəzair
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Kamerun
|
0
|
0
|
1
|
1
|
İran
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Cəmi
|
10
|
10
|
20
|
40
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Кямаля Сеидова)