Сборная Азербайджана по боксу стала сильнейшей в Исламиаде

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку завершились соревнования по боксу. Звание лучшей команды, в семидневных соревнованиях завоевала сборная Азербайджана, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в пятницу.

В соревнованиях мужчин-боксеров в 10 весовых категориях сборная Азербайджана завоевала 7 медалей, пополнив копилку 3 золотыми, 3 серебряными и одной бронзовой медалью.

Наша сборная стала недосягаемой для соперников Исламиады по количеству и качеству медалей.

Следующим после наших боксеров стал Узбекистан, чья сборная заняла на Играх второе место, отстав от азербайджанской сборной на 2 медали: спортсмены из этого государства Центральной Азии поднялись на пьедестал почета пять раз, получив три золотые медали.

В медальном зачете третьим стал Казахстан. Эта команда увезет из Баку две золотых и три бронзовые медали.

Следующими двумя странами, гимн которых прозвучал на соревнованиях по боксу, стали Сирия и Туркменистан.

На Баку-2017 только спортсмены из пяти перечисленных стран пережили радость победы.

В целом, медали смогли завоевать члены 13 сборных команд.

В составе сборной Азербайджана по боксу Джавид Челябиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг), Магомедрасул Меджидов (+91 кг) заняли первое, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг) – второе, а Тайфур Алиев (56 кг) третье место.

N Страна Золото Серебро Бронза Итого 1 Азербайджан 3 3 1 7 2 Узбекистан 3 0 2 5 3 Казахстан 2 0 3 5 4 Сирия 1 1 2 4 5 Туркменистан 1 1 1 3 6 Ирак 0 2 0 2 7 Марокко 0 1 3 4 8-9 Египет 0 1 1 2 Турция 0 1 1 2 10 Иордания 0 0 3 3 11-13 Əlcəzair 0 0 1 1 Kamerun 0 0 1 1 İran 0 0 1 1 Cəmi 10 10 20 40

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)