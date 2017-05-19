В ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода

19 мая 2017 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами слабый туман, к ночи в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные дожди. Южный ветер вечером сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами туман. Днем в северных и западных районах возможны грозовые дожди, местами сильные. Прогнозируется град. Западный ветер днем будет усиливаться.

Ночью - 13-18, днем - 25-30, ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

В субботу днем и до 22 мая, начиная с северных и западных районов, на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Усиливающийся западный ветер. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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