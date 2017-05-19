В Бакинской Высшей Школе Нефти открыта Школа управления проектами

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось официальное открытие «Школы управления проектами» (School of Project Management), созданной в рамках сотрудничества БВШН с компанией BP в Азербайджане и ведущей международной компанией в области управления проектами «TwentyEighty Strategy Execution». В церемонии приняли участие руководители БВШН, SOCAR и BP, а также представители ряда высших учебных заведений страны, международных компаний, работающих в Азербайджане, и 26 слушателей «Школы управления проектами». Среди них – сотрудники таких компаний, как SOCAR, BP, Atlantic Waste Solutions, PAŞA Həyat Sığorta ASC, Pasha Holding, Gilan Tekstil Parkı, Baku City Circuit, а также представительства Европейского Союза в Азербайджане.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил актуальность создания такой школы для Азербайджана, призванной внести заметный вклад в развитие национальных кадров и, в частности, в обучение их навыкам управления проектами. Он также остановился на особой роли школы в подготовке специалистов этого профиля, обладающих международной квалификацией.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов в своем выступлении отметил, что «Школа управления проектами» была создана с целью развития научного и образовательного потенциала страны. Как сказал Халик Мамедов, благодаря этому проекту стала возможной подготовка менеджеров среднего и высшего звена – специалистов в области управления проектами – для различных отраслей экономики.

Поздравив слушателей Школы и всех участников проекта с началом занятий, вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов пожелали слушателям успехов в учебе и освоении новых дисциплин и особо отметили, что обучение в Школе управления проектами будет несомненно способствовать успешной карьере ее выпускников в будущем.

По словам выступившего на открытии регионального вице-президента BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли, «Школа управления проектами» – самая успешная инициатива по подготовке национальных кадров в этой сфере, которая была реализована при совместной финансовой поддержке BP и компаний-партнеров.

Представитель компании TwentyEighty Strategy Execution, инструктор, магистр бизнес-администрирования по экономике и информационным технологиям Дидье Эстибаль высоко оценил работу, проведенную БВШН по созданию в школе всех необходимых условий для преподавания таких дисциплин, как управление проектами, планирование, контроль за исполнением бюджета, управление рисками, контроль за качеством и развитие лидерских качеств. Он сообщил, что на данном этапе язык обучения в школе – английский, но уже через два-три года здесь будут преподавать местные инструкторы, а занятия будут вестись на азербайджанском языке.

Инициатива по созданию «Школы управления проектами» была утверждена в 2011 году BP и партнерами компании, а ее учебная программа разработана при технической поддержке TwentyEighty Strategy Execution в сотрудничестве с Университетом Джорджа Вашингтона (США). Обучение в школе будет вестись по семи модулям для специалистов различного профиля, которым по завершении учебы будут вручаться сертификаты Университета Джорджа Вашингтона. К настоящему времени реализовано три этапа проекта, курс обучения прошли более 300 специалистов из 98 организаций. Сейчас в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школой Нефти начинается четвертый этап, по завершении которого БВШН будет самостоятельно вести программу обучения в рамках проекта.