В Азербайджане расширен список высокогорных сел, где предусмотрена надбавка к зарплате

19 мая 2017 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление «Об установлении минимального размера надбавок (коэффициентов), обеспечивающих выплату работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и на рабочих местах, неблагоприятных для работы из-за климатических условий, заработной платы в повышенном размере».

Как сообщили Trend в пятницу в Кабмине, согласно внесенным изменениям был расширен список населенных пунктов Азербайджана, расположенных на высоте от 1500 до 2000 метров, а также от 1200 до 1500 метров над уровнем моря.

Согласно изменениям, село Юхары Агджакенд Геранбойского района будет считаться селом, расположенным на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря.

Села Эркеч, Манашли и Тодан Геранбойского района, Афурджа, Атудж, Гюлези, Далаго, Руджуг, Ордюдж, Хырт Губинского района, село Гушчу Гёйгёльского района будут считаться селами, расположенными на высоте от 1200 до 1500 метров над уровнем моря.

Отметим, что в Азербайджане к зарплате работников, занятых на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на большой высоте над уровнем моря, начисляются надбавки в соответствии с высотой расположения. Коэффициент, начисляемый к заработной плате работников, занятых на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на высоте от 1200 до 1500 метров над уровнем моря, определен в размере 1,1, расположенных на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря – 1,2, расположенных на высоте выше 2000 метров над уровнем моря – 1,3.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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