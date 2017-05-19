Баку-2017: Копилка медалей Азербайджана пополнилась 60-м "золотом"

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
В соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки «золото» выиграла представительница Азербайджана Ольга Быковская. Эта золотая медаль стала 60-й в копилке сборной Азербайджана.
Второе место заняла индонезийка Дела Харимурти, третье – турецкая спортсмена Синем Саглам.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Талех Агавердиев)