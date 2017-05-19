Ученые 150 стран собрались в UNEC (ФОТО)

19 мая 2017 17:54 (UTC+04:00)

В “XIII Международной конференции знаний, экономики и менеджмента», имеющей престижную традиционную научную платформу в сфере общественных наук» наряду с Азербайджаном приняли участие деятели науки 150 стран, включая Турцию, Иран, США, Австралию, Узбекистан, Пакистан.

Организаторами конференции, состоящей в рамках «Года исламской солидарности» являются наряду с UNEC Объединение экономистов тюркского мира, университеты Турции İstanbul Sabahattin Zaim, Bandırma On Yedi Eylül, журнал «Знание, экономика и менеджмент».

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов выразил глубокое удовлетворение, что Азербайджанский государственный экономический университет выстуает в роли принимающей стороны такой престижной конференции. Ректор подчеркнув, что во всех сферах жизни знание выходит на первый план, отметил, что в современную эпоху большинство государств старается построить свое общество в направлении концепции «общество знаний», экономику на концепции «экономики знаний»: «Не случайно, что Азербайджан в постнефтяной период экономическое развитие стран видит именно в создании экономики, обоснованной знаниями и инновациями. В принятой с этой целью «Стратегической дорожной карте относительно перспектив национальной экономики Азербайджанской Республики» период до 2025 года характеризуется как период перехода к наукоемкой экономике в стране и на основе взаимной интеграции треугольника «образование-наука-производство» предусматривает формирование экономики знаний».

Ректор отметил, что университеты являются не только структурами, воспитывающими экономические кадры, но в то же время образовательными, исследовательскими и инновационными центрами, в которых ведутся фундаментальные исследования по выявлению новых знаний, в частности сформированные решением технологий, инноваций, служащих развитию промышленного сектора. Именно поэтому уже сегодня в литературе понятие классический университет начинает заменяться понятиями предпринимательский университет, мультиверситет. В современный период университеты, играя важную роль в формировании экономики знаний, создают серьезные позитивные влияния в развитии экономики. Эту функцию они в основном реализуют путем подготовки квалифицированных специалистов, создания новых знаний, применения и передачи.

Профессор Стамбульского университета Sabahattin Zaim, главный координатор конференции Ибрагим Гюран Юмушак отметил, что конференция знаний, экономики и менеджмента, проводимая с 2002 года является эффективной и устойчивой платформой научного сотрудничества и исследования среди ведущих университетов тюркского мира. Он довел до внимания участников, что проведение в UNEC, самом крупном экономического профиля университете Южного Кавказа, конференции, организованной в престижных университетах Турции и других стран, является продолжением традиции.

Генеральный секретарь Объединения банков Турции Katılım Осман Акюз выступил с докладом на тему «Исламская экономика, исламское банковское дело», член-корреспондент НАНА, академик Горхмаз Иманов на тему «Модели оценки национального, социального и человеческого капитала», профессор UNEC Алиджан Бабаев на тему «Экономическая теория и политическая экономика в контексте эволюции промышленной общественной концепции», профессор Стамбульского университета Вейсал Бозкурт на тему «Изменчивая культура капитализма».

Затем организаторам “XIII Международной конференции знаний, экономики и менеджмента» за оказанную поддержку были вручены сертификаты.

Конференция продолжила свою работу в секциях. На двухдневной конференции ученые и молодые исследователи в десяти секциях проведут научные исследования по всем сферам общественных наук, будут заслушаны около 80 докладов. Полученные полезные научные изыскания будут опубликованы в итоговой книге конференции.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.

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