Азербайджан выиграл первое "золото" в соревнованиях по вольной борьбе на Исламиаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в пятницу выиграл первую золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Обладателем «золота» стал представляющий Азербайджан в весовой категории до 57 килограммов борец Махир Амирасланов. В финале он встретился с представителем Казахстана Жандосом Исмайыловым, над которым одержал победу со счетом 5:4.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)