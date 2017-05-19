Прыгуны в воду принесли Азербайджану очередную "бронзу" Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в пятницу выиграл еще одну медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на IV Играх исламской солидарности.

В финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина представляющая Азербайджан пара – Артем Данилов и Дмитрий Сорокин набрала 297.90 очка и заняли третье место.

«Золото» досталось представителям Ирана (334.08), «серебро» - спортсменам из Индонезии (330.30).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)