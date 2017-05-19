Баку-2017: Азербайджанский борец-вольник выиграл "серебро" Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец-вольник в пятницу выиграл серебряную медаль на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Представляющий Азербайджан в весовой категории до 65 килограммов Магомед Муслимов в решающей схватке со счетом 3:5 уступил иранскому спортсмену Мейсаму Насири.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)