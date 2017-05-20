Баку-2017: Календарь 13-го дня Игр исламской солидарности

20 мая 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Стартует 13-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 1500, 10 000 метров, эстафета 4×400 метров, толканию ядра, прыжкам в длину и прыжкам с шестом, у женщин – бегу на 10 000 метров, эстафета 4×400 метров.

Мужские и женские сборные Азербайджана по баскетболу 3Х3 в 1/4 финала встретятся со сборными Индонезии.

Сегодня также пройдут соревнования по прыжкам в воду.

10:00 - 10:38

Мужчины - 10-м платформа – отборочный тур

17:00 - 17:56

Мужчины - 10-м платформа – финал

Мужчины - 10-м платформа – церемония награждения

Сегодня также стартуют парные соревнования по настольному теннису.

16:30 - 21:30

Мужская команда - 1/4 финалы

Женская команда - 1/4 финалы

Теннисисты в 13-й день Игр исламской солидарности продолжат борьбу.

10:00 - 18:00

Мужчины - индивидуальные - 1/4 финалы

Женщины - индивидуальные - 1/4 финалы

Мужчины - пары - полуфиналы

Женщины - пары - полуфиналы

Сегодня будут определены финалисты среди мужских команд по волейболу.

Во второй день соревнований по вольной борьбе Азербайджан представят Гаджи Алиев (61кг), Муртуз Муслимов (70 кг), Шариф Шарифов (до 86 кг) и Джамаладдин Магомедов (125 кг).

10:00 - 12:29

Мужчины 61 кг

Мужчины 70кг

Мужчины 86 кг

Мужчины 125 кг

18:00 - 19:31

Мужчины 61 кг

Мужчины 70 кг

Мужчины 86 кг

Мужчины 125 кг

На Играх исламской солидарности стартуют соревнования по ушу.

09:00 - 11:49

Мужчины 48 кг

Мужчины 52 кг

Мужчины 56 кг

Мужчины 60 кг

Мужчины 70 кг

Мужчины 75 кг

19:00 - 22:09

Мужчины 56 кг

Мужчины 60 кг

Мужчины 65 кг

Мужчины 70 кг

Мужчины 75 кг

В 13-й день Исламиады начнутся соревнования по восточному виду борьбы — зорхане.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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