Еще один азербайджанский борец-вольник выиграл "золото" Исламиады Баку-2017

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец-вольник в пятницу выиграл "золото" соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности.

Представляющий Азербайджан в весовой категории до 97 килограммов Нурмагомед Гаджиев в финале соревнований по вольной борьбе встречался с борцом из Ирана Амиром Мухаммедли. Одержав над оппонентом победу со счетом 11:2, Гаджиев принес Азербайджану очередную золотую медаль Исламиады.

Это уже 63-я золотая медаль в копилке сборной Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)