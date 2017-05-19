Азербайджан вновь лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вырвался в лидеры медального зачета IV Игр исламской солидарности.

В активе наших спортсменов 63 золотых, 35 серебряных и 26 бронзовых медалей. На втором месте Турция с 61 золотой, 56 серебряными и 45 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 20 золотыми, 24 серебряными и 30 бронзовыми медалями.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.