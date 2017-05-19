Баку-2017: Азербайджанские баскетболисты одержали две победы

БАКУ/ Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по баскетболу 3x3.

В соревнованиях среди мужчин сборная Азербайджана в группе "A" была сильнее баскетболистов из Саудовской Аравии 21:10. Во второй игре азербайджанские баскетболисты встретились со сборной Пакистана. Матч закончился победой азербайджанских спортсменов со счетом 22:13.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.